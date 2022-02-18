'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KDV oranlarındaki indirim oranında fiyatlarda düşüş beklediklerini, hatta organize zincir firmaların mümkün olması halinde kampanyaya 7 indirimle daha katılması yönünde beklenti oluştuğunu bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Anemon Otel'de düzenlenen sektör toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla boğuşan dünyada bu dönemde çok ciddi kayıplar yaşandığını hatırlattı.

Kayıplardan birinin de fiyat gelişimi olduğunu kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bütün emtia fiyatları, petrolünden tutun doğal gazına, gıda fiyatlarından tutun hububatına, bakliyatından tutun diğer tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşadık. Bu artışla aslında üreticiye birçok anlamda özellikle maliyetlerin düşük olduğu dönemde yakalandığı için üreticiye artı yansımakla beraber tüketicide de enflasyona sebebiyet verdi. Bundan sonra bunların artık yeni normal olduğunu düşünmemiz lazım. Bundan sonra yeni normallerle hareket edebileceğimizi düşünmemiz."

Türkiye'nin koronavirüs salgını ve kuraklıkla aynı anda mücadele ettiğini de hatırlatan Pakdemirli, çiftçiyi salgın ve kuraklığın etkilerinden korumak için çalıştıklarını ve imkanlar çerçevesinde üreticiyi desteklediklerini vurguladı.

Pakdemirli, orman yangını ve taşkınların kayıplarını gidermek için yardımda bulunduklarını, tarımsal kuraklık desteğini de çiftçiyle buluşturduklarını belirtti.

- Artan fiyatlara çözüm için yürütülen çalışmalar

Tarımsal desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 2 büyük regülasyon yapıyoruz. İlki besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz, diğeri de vatandaşımızı koruma amaçlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önlemek maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı un temini sağlanması konusunda çalışma yürüyor." ifadelerini kullandı.

- KDV indirimi

Çalışmaların ciddi faydasını gördüklerini belirten Pakdemirli, ekmek fiyatlarının hızla artışının önlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kamuoyu gündeminde fiyat artışı var. Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi konusunda düşürülmesi konusunda talimat oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi, hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi ve bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu. Kamuoyunda da oluştu vatandaşta da oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak bir şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken diğeri de tüketiciyi kollamaktır."

- "Çiftçimiz ve üreticimiz para kazanacak"

Bakan Pakdemirli, son 3,5 yılda salgın ve kuraklığa rağmen tüm üretim verilerinin yükseldiğini belirterek, tarım ve hayvancılıkta daha iyiye gidiş olduğunu vurguladı.

Çiftçinin büyük başarısı olduğunu ifade eden Pakdemirli, devlet olarak da sektörü desteklediklerini söyledi.

Pakdemirli, hem destekleri artırdıklarını hem de müdahale alımları yaptıklarını ifade ederek, çiftçinin harmandan para etmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Girdilerdeki artışı nedeniyle üreticinin kaygılanmamasını isteyen Bakan Pakdemirli, "Asla kaygılanmayın en büyük destek size harman zamanında kar bırakacak mekanizmamızı kurduk. Çiftçimiz ve üreticimiz para kazanacak." dedi.

- Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları

Pakdemirli, Denizli'de su, şehir ormanı, mera, kırsal kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini, ayrıca çiftçiye tarımsal desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, içme suyu projeleriyle de Denizli şehir merkezi ve çevresine memba kalitesinde su sağlayacaklarını aktardı.

Buluşmaya, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, eski Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile sektör temsilcileri katıldı.

Bakan Pakdemirli, buluşmanın ardından Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle alınan araçların teslim törenine iştirak etti.