Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Prof. Dr. Narlı'nın şüpheliler tarafından telefonla arandığı belirlendi.

Kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin Narlı'ya, banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirildiğini söyleyerek, banka hesap ve bakiye bilgilerini içeren bazı evraklar gösterdiği, Narlı'nın da bu evraklar üzerine kendisini arayanların polis olduğuna inandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı bankalardaki paralarını tek bir hesapta toplayan Narlı'nın, daha sonra 500 bin lirasını çektiği ve evindeki ziynet eşyalarını da alarak şüphelilerle buluştuğu, parası ve altınlarını zanlılara verdiği öğrenildi.

Birkaç gün sonra kendisini tekrar arayan zanlıların

"Başka banka hesabınız var mı?"

sorusu üzerine durumdan şüphelenen Narlı'nın polise ihbarda bulunduğu, başlatılan incelemede Narlı'yı arayan telefon numarasının izi sürülerek 24 yaşındaki şüpheli Mustafa S'ye ulaşıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S. tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.