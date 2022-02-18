Yunanistan'da yangın çıkan feribotta 24 Türk yolcu olduğu öğrenildi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, gemideki 24 Türk vatandaşından hayatını kaybeden veya yaralanan herhangi bir kimse bulunmuyor.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre ise yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde 2 kişi mahsur kaldı. Bu kişiler için 3 helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması devam ediyor.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'inin Yunan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıkmıştı.

AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu feribottan 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatılmıştı.

Hafif yaralı 3 kişi ise Kerkira Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

- İtalya Sahil Güvenliği, bölgede devriye uçuşu yaptı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait "ATR42" model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede uçuş yaptığı belirtildi.

Yunan devlet televizyonunun ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtmişti.