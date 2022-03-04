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Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Mart 2022 00:01
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Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinde, ".b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde "dini bayramların yer almamasına ilişkin olarak "EKSİK DÜZENLEME" gerekçesi ile açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, açılan davayı reddeden Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararı onadı.

Danıştay Onbirinci Dairesinin kararında;

"Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, ayrıca söz konusu Karar'ın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerde bütünüyle eğitim-öğretime yönelik etkinlikler söz konusu olduğu,

Dini bayramlarda ise eğitim-öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı haller kapsamına dini bayramların dahil edilmesine olanak bulunmadığı,

Dini bayramlarda aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı" gerekçesi ile davayı reddetmişti.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/2624

KARAR NO: 2021/1381

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .'i temsilen .

VEKİLİ : Av. .

KAPAT [X]

KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- .

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

2- . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

3- . Valiliği - .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Adıyaman ili, . İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 05-09/11/2011 tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonra 10-11 Kasım 2011 tarihlerinde (Perşembe-Cuma günü) girmiş olduğu dersler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlem ve dayanağı 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde "dini bayramlar" ibaresine yer verilmemesi yolundaki eksik düzenlemenin iptali ile işlemler nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretlerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararıyla;

Düzenleyici işlemin iptali istemi yönünden;

439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıklarının karşılığında ders görevi verilmesinin yanında öğretmen açığının giderilmesi ile eğitim-öğretim hizmetlerinin sürekli ve kesintisiz yürütülmesini teminen "ek ders görevi" verilmesinin mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi verilenlere de 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre ek ders ücretinin ödeneceği, aynı Kanun'un 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinde, milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmalarının öngörüldüğü, dini bayramlarda ise öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevini yapmış sayılacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinin görüldüğü,

Bu durumda, hangi hallerde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, ayrıca söz konusu Karar'ın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerde bütünüyle eğitim-öğretime yönelik etkinlikler söz konusu olduğu, dini bayramlarda ise eğitim-öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı haller kapsamına dini bayramların dahil edilmesine olanak bulunmadığı, dini bayramlarda aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı, bu nedenle anılan Karar'ın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

Davacının ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden;

Dava konusu düzenleyici işlemin hukuka uygun olduğu saptandığından 05-09/11/2011 tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonra, 11-12/11/2011 tarihlerinde (Perşembe-Cuma günü) girmiş olduğu dersler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı,

Ayrıca, dava konusu bireysel işlem hukuka uygun olduğundan, davacının parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine de olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, davalı idarenin bayram tatiline denk gelen günlerde öğretmenleri ek ders görevini yerine getirmemiş kabul ederek ek ders ücretinin eksik hesapladığı, öğretmenlerin kendi inisiyatifi dışındaki tatil günlerinde ek ders ücretin ödenmemesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, eğitim çalışanlarının bayram tatili gibi ellerinde olmayan nedenlerle mesai yapamadıkları günlerde ders görevlerini yapmış sayılmaları ve ek ders mağduriyetinin giderilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idarelerden. ve. Bakanlığı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş; . Valiliği tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 01/07/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

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