703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Bilindiği üzere, 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet teşkilatı yeniden düzenlenmiş, üst düzey kadrolara atanma, görevden alma yeni bir sisteme bağlanmıştı.

Mezkur KHK'nın geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur" hükmü yer almaktadır.

14.03.2013 tarihinde kurumda daire başkanı olarak atanan ., 03.09.2020 tarihinde mali hizmetler uzmanlığı kadrosuna atanmış, ilgiliye 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmüne dayanılarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin mülga ek 18'inci maddesi hükümleri gereği daire başkanı kadrosu için öngörülen göstergeler üzerinden ücret ve tazminatları ödenmiştir.

Sayıştay 6. Dairesi bu işlemin hukuka aykırı olduğu ve kamu zararı olduğuna karar vermiştir.

Sayıştay'a göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinde 18.06.2020 tarihinde 7247 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte yukarıda bahsedilen düzenleme ZIMNEN MÜLGA OLMUŞTUR.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinde 18.06.2020 tarihinde yapılan değişiklikten sonra 03.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu atama Anayasa değişikliğiyle kapatılan veya yapısı değişen bir kamu kurumunda yapılan atama olmayıp normal bir görevden alma işlemidir.

Ek 35'inci maddenin 9'ucu fıkrasının (c) bendine uygun olarak gerçekleştirilen bu atama için yine ek 35'inci madde hükümlerine göre atama yapılıncaya kadar görev yaptıkları kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından verilmeye devam edilirken atamadan sonra atama yapılan kadronun göstergelerine göre tazminat ve ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tüm merkezi kamu kurumlarını ve dolayısıyla tüm üst düzey yöneticilerin atama usullerini kapsadığı açıktır.

"Bu sebeple sorumlular tarafından diğer kamu kurumlarında bulunan daire başkanlığı kadrosunun 3 sayılı Kararname eki cetvellerde yer almadığı için ek 35'inci maddenin uygulanamayacağı yönündeki savunmaları da yerinde görülmemiştir." denilmiştir.

İŞTE KARAR METNİ:

Yılı: 2020

Dairesi:6

Karar No: 831

İlam No: 10

Tutanak Tarihi: 23.11.2021

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda;

. tarihinde daire başkanı kadrosundan mali hizmetler uzmanı kadrosuna atanan .'a mali hizmetler kadrosu için öngörülen göstergeler üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödenmesi gerekirken 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre daire başkanı kadrosuna ait göstergeler üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödendiği görülmüştür.

Atamaya dayanak gösterilen 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur. " denilmiştir.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 177'nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 18'inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 178'inci maddesiyle de anılan Kararname'ye ek 35'inci madde eklenmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinin 9'uncu fıkrası;

"Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar Cumhurbaşkanınca,

a) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

b) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlara,

c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar" şeklinde iken 18.06.2020 tarih ve 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 18'inci maddesiyle yapılan değişiklikle, "Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan;

"a) Ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara,

b) İl valilerinden görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler;

1) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

2) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlarına,

3) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar. Atama yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından verilmeye devam edilir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Sorgu konusu olayda 14.03.2013 tarihinde kurumda daire başkanı olarak atanan ., 03.09.2020 tarihinde bakan yardımcısının teklifi ve bakan onayı ile mali hizmetler uzmanlığı kadrosuna atanmış, ilgiliye 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmüne dayanılarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin mülga ek 18'inci maddesi hükümleri gereği daire başkanı kadrosu için öngörülen göstergeler üzerinden ücret ve tazminatları ödenmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinde 18.06.2020 tarihinde yapılan değişiklikten sonra 03.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu atama Anayasa değişikliğiyle kapatılan veya yapısı değişen bir kamu kurumunda yapılan atama olmayıp normal bir görevden alma işlemidir. Ek 35'inci maddenin 9'ucu fıkrasının (c) bendine uygun olarak gerçekleştirilen bu atama için yine ek 35'inci madde hükümlerine göre atama yapılıncaya kadar görev yaptıkları kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından verilmeye devam edilirken atamadan sonra atama yapılan kadronun göstergelerine göre tazminat ve ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Sorumlular tarafından yapılan savunmada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında Kararname'nin yayımlandığı tarih itibarıyla teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan, kapatılan veya yeniden kurulan, teşkilat yapısı değiştirilen ibarelerine yer verilmediğinden ve madde metninde ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin bir süre sınırı bulunmadığından 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayımlandığı tarihte yönetici kadrosunda bulunan ilgili kişinin atama işlemlerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 18'inci maddesi hükümlerinin uygulandığı, ayrıca ek 35'inci maddenin 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli cetvellerde yer alan üst düzey kamu yöneticilerinin atamalarında uygulanabileceği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan diğer daire başkanlarına ilgili cetvellerde yer verilmediği için ek 35'inci madde hükümlerinin bu atama işleminde uygulanamayacağı ve kamu zararına sebebiyet verilmediği ifade edilmişse de;

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1'inci maddesi kamu kurum ve kuruluşlarında Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla geçiş hükümlerinin düzenlediği madde olup 4'üncü fıkrası bu geçiş döneminde mülga ek 18'inci madde kapsamındaki kamu yöneticilerden görevden alınanlar hakkında uygulanacak hükümleri belirlemiştir. Buna karşın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinde 18.06.2020 tarihinde 7247 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst düzey yöneticiler, il valileri ve bunların dışında kalanların ilgili pozisyonlara Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanabileceği hüküm altına alınarak yeni bir düzenleme yapılmış ve tüm kamu yöneticileri hakkında görevden almaları ilgili madde kapsamına almıştır. Her ne kadar 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1'inci maddesi hükümleri açıkça kaldırılmasa da Kanun koyucu, takdir hakkına dayanarak koyduğu bir kanun hükmünü, aynı konuyu kapsayan sonraki bir kanunla açık olarak veya zımnen değiştirebileceği veya kaldırabileceğinden sonraki mevzuat hükmüyle önceki mevzuat hükmü zımnen kaldırmış olarak kabul edilmelidir.

Ayrıca 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Amaç ve kapsam" başlıklı 1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.";

"Atama usulü" başlıklı 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır." denildiğinden ilgili Kararnamenin tüm merkezi kamu kurumlarını ve dolayısıyla tüm üst düzey yöneticilerin atama usullerini kapsadığı açıktır. Bu sebeple sorumlular tarafından diğer kamu kurumlarında bulunan daire başkanlığı kadrosunun 3 sayılı Kararname eki cetvellerde yer almadığı için ek 35'inci maddenin uygulanamayacağı yönündeki savunmaları da yerinde görülmemiştir.

Sonuç olarak, daire başkanlığı kadrosundan mali hizmetler uzmanlığı kadrosuna atanan .'a 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi hükümleri gereği atandığı kadronun göstergeleri üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödenmesi gerekirken 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1'inci maddesi hükümleri gereği daire başkanı kadrosu için belirlenen göstergeler üzerinden tazminat ve ücretlerinin ödenmesi sonucu . TL kamu zararına neden olunmuştur.

Konunun sorumluluk açısından değerlendirilmesinde, kamu zararının konusu atamaya ilişkin olmayıp tazminat ve ücret ödemesiyle ilgili olduğundan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinde bulunan "Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır." hükmü gereği mevzuata aykırı olmayan söz konusu atama için teklifte bulunan ve kamu zararının oluşumunda eylem ve işlemi bulunmayan Diğer Sorumlu .'ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı . TL'nin;

. TL'sinin Harcama Yetkilisi . ve Gerçekleştirme Görevlisi .'a,

. TL'sinin Harcama Yetkilisi . ve Gerçekleştirme Görevlisi .'a,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizi ile ödettirilmesine oy çokluğuyla,

.'ın oluşan kamu zararında yukarıda belirtilen gerekçeyle herhangi bir dahli bulunmadığından sorumlu tutulmamasına oy birliğiyle,

6085 sayılı Kanun'un 55'inci maddesi uyarınca İşbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.