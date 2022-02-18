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Husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

Eskişehir'de sokakta karşılaştığı husumetli Mustafa Koca'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Kerim Enes Bayrak'a (22) 'iyi hal indirimi' uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Şubat 2022 15:24
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Husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

Olay, geçen yıl mayıs ayında Odunpazarı ilçesi, Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan 2 yıl önce bir içkili mekanda kavga eden Mustafa Koca ile Kerim Enes Bayrak arasında husumet oluştu. İkili, Saygılı Sokak'ta karşılaşınca tartışma başladı. Çıkan kavgada Kerim Enes Bayrak, Mustafa Koca'yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Koca, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisinin Kerim Enes Bayrak olduğunu belirledi. Evinde yakalanan Bayrak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Kerim Enes Bayrak hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Kerim Enes Bayrak'ın yanı sıra Mustafa Koca'nın yakınları ile avukatlar katıldı.

'PLANLI BİR EYLEM DEĞİLDİ'

Mahkemede son savunmasını yapan sanık Bayrak, öldürme kastı olmadığını söyleyerek "Olaylar, tamamen karşılaştıktan sonra gelişti. Planlı bir eylem değildi. Sadece kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu. O gece evde benimle beraber olan Armağan yüzünden bu olay gerçekleşti. Armağan, aşağı katta alkol bulabileceğimizi söylemeyip, beni aşağı indirmeseydi; böyle bir karşılaşma gerçekleşmeyecekti. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların sanık Bayrak'ı 'kasten öldürme' suçlamasıyla 'iyi hal indirimi' uygulayıp 25 yıl hapse mahkum etti.

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