Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve eski bakanlardan olan Mehmet Vehbi Dinçerler'in isminin verildiği spor salonunun açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, 28 Şubatta bir araya gelecek olan 6 muhalefet partisine önerilerde bulundu. Kurtulmuş, muhalefet partilerine 28 Şubat eleştirileri yapmalarını ve antidemokratik uygulamaları reddettiklerini açıklamalarını önerdi.

"Gaziantep, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir şehir ve gözbebeğimizdir"

Gaziantep'in Suriyeli mültecilere yapmış olduğu ev sahipliğinin önemine değinen AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol alacağını ifade ederek, "Burada asırlardır burnumuzun dibinde asırlardır kardeş olarak yaşamış Kürtleri, Arapları birbirine düşman etmeye çalışma iradesinde başarılı olamayanlar, aramıza silahlı terör örgütlerini koyarak bu bölgede taş taş üstüne koymadılar. Maalesef sadece hayatta kalabilmek için yaklaşık 5 milyona yakın Suriyeli, komşusu, kardeşi, ağabeyi olarak gördüğü Türkiye'ye sığındı ve canını zor kurtardı. İşte Gaziantep, bu özelliğiyle bugünkü 2 milyon 100 bin nüfusunun yanında yaklaşık 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan bir vefakar, cefakar kenttir. Gaziantep, gelen bütün bu kardeşlerini Tanrı misafiri olarak kabul etmiş mübarek bir kenttir. O yüzden Gaziantep'e bu mazlum insanlara sahip çıkmasından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bunları Gaziantep'e güzellemeler olsun diye söylemiyorum. Gaziantep bunları hak ettiği için Gazi olduğu için bunları söylüyorum. Türkiye'nin geleceğinde önemli bir şehirdir, gözbebeğimizdir. Şuanda dünyada bir takım olumsuz gelişmeler oluyor. Küresel ekonomideki dalgalanmaların Türkiye'ye de etkileri oluyor. Ama çok şükür nelerin yaşandığını, niçin yaşandığını gayet iyi biliyor ve çözümlerini de tek tek ortaya koyarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde geleceğin Türkiye'sine yürüyoruz" dedi.

Muhalefete 28 Şubat eleştirisi

6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta bir araya geleceğini söyleyen Kurtulmuş, "Geçmiş dönemlerde neler yaşandı, anlatmaya başlasak 150 yılda Türkiye'de ne siyasi mücadeleler verildi. Rahmetli Menderes'in iktidara geldiği günden itibaren ne acı faturalar ödendi. Rahmetli Özal'ın ne çektiğini, nasıl ona engel olduklarını konuşsak saatlerce konuşuruz. 28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubat'ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adamakıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün Türkiye demokrasisine sözümüz var diyerek ortaya çıkın ve 28 Şubat'ın şahsında bütün antidemokratik uygulamalarını telin (protesto) ettiğinizi söyleyin. 15 Temmuz'da son örneğini gördüğümüz emperyalistlerin uşağı, eli maşalı birtakım çevrelere bir daha fırsat vermeyeceklerini açıkça ortaya koysunlar" ifadelerini kullandı.

"Az kaldı, 2023'te daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız"

2023, 2053 ve 2071 tarihlerinin tesadüfi tarihler olmadığını ve bu tarihlerin milletin ortak tarihleri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Güçlü olmak zorundayız, iki ayağımızda yere sağlam basacak. Hem ekonomide güçlü olacağız hem siyasette hem de Türkiye'ye karşı oynanan oyunların hepsini gerisin geriye çevireceğiz. Büyük milletlerin ancak büyük hedefleri olan milletler olduğunu da asla unutmayacağız. 2023 tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Yine 2053 ve 2071'de tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin ortak tarihidir ve bu ortak tarihlerimizle daha güçlü bir Türkiye hedefi için yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Az kaldı, 2023'te daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. 2023'te Gaziantep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir güçle destekleyecek ve yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. Allah bu ülkenin geleceğini aydın kılsın" diye konuştu.