Sağlık müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında sanıklara ceza

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı
Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Sağlık müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında sanıklara ceza

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan 6'sı yeniden yargılandıkları davada hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 15:59
Yazdır
Sağlık müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında sanıklara ceza

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf T. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu Adem K, Fatih O. ve İsrafil A'nın cezaevi, tutuksuz Abdusselam A'nın ise bulunduğu ildeki mahkemeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet A. ile Orhan P. ise katılmadı.

Cumhuriyet savcının önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Sanık Adem K, savunmasında, böyle bir suçtan dolayı mahkemede olmaktan pişman olduğunu dile getirdi.

Adem K, "Kurumumdan ve devletimden özür diliyorum." dedi.

Sanık Fatih O. ise takdirin yüce mahkemede olduğunu belirtti.

İsrafil A. ise yaptığı işlerden dolayı çok pişman olduğunu, imkan verilir tahliye edilirse parayı ödeyeceğini söyledi.

Diğer sanıklar da beraat taleplerini iletti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti İsrafil A'ya "zimmet" suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten 7 yıl 6 ay, Adem K'ye "zimmet" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 5 yıl 6 ay 20 gün, Yusut T'ye "zimmet" suçundan 3 yıl 20 gün, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 yıl 10 ay 20 gün, Orhan P'ye "zimmet" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 4 yıl 5 ay 10 gün, Ahmet A'ya "zimmet" suçundan 4 yıl 3 ay 10 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, Fatih O'ya "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, "kamu kurumlarını zincirleme şekilde dolandırıcılık"tan da 13 yıl 2 ay hapis cezası ve 503 bin lira adli para cezası verdi.

Sanık Abdusselam A'nın ise "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatine karar veren heyet ayrıca tutukluların mevut halinin devamını kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan İsrafil A'yı "zimmet" suçundan 18 yıl 9 ay, Adem K'yi 15 yıl, Fatih O'yu 13 yıl 4 ay, kamu zararını kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek gideren Yusuf T'yi 4 yıl 7 ay, kamu zararını gideren Orhan P. ile Ahmet A'yı 6 yıl 8 ay, suça iştirak eden ve kurum zararını gideren Abdusselam A'yı da 2 yıl 7 ay 6 gün hapse çarptırmıştı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan İsrafil A'yı 7 yıl 6 ay, Adem K'yi 5 yıl 6 ay 20 gün, Ahmet A, Orhan P. ve Fatih O'yu 4 yıl 5 ay 10 gün, Yusuf T'yi 3 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptıran mahkeme, Abdusselam A'nın da beraatine karar vermişti.

Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza
Orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
DİAYDER üyelerinin terör davası başladı
DİAYDER üyelerinin terör davası başladı
'Balyoz Planı'nda 'beraat kararları' bozulan 7 sanığın dosyası savcılığa gönderildi
'Balyoz Planı'nda 'beraat kararları' bozulan 7 sanığın dosyası savcılığa gönderildi
Muharrem Sarıkaya sessizliğini bozdu!
Muharrem Sarıkaya sessizliğini bozdu!
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek'e tazminat ödeyecek
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek'e tazminat ödeyecek

Bu Habere Tepkiniz

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak

YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

?Kanun name-i İhtisab-ı Bursa? ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa?da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. 