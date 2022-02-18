Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 16:02
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız