Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen yaptığı açıklama ile '3600 Ek Gösterge'de unvan bazlı taslak çalışma hazır' iddialarını yalanladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Şubat 2022 16:35
Memur-Sen, Bakanlık ile gerçekleştirilen 3600 Ek Gösterge toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada; Bakanlık tarafından 3600 Ek Gösterge'de ünvan bazlı bir taslak çalışmanın taraflarına sunulmadığı bildirildi.
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