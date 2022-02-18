Matematik yarışmasının 'Dünya Birincisi' Edirne'den

TED Edirne Koleji Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mert Altuntaş, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi oldu.

Altuntaş, kendi yaş kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden 10 binden fazla öğrenciyle yarıştı.

İngilizce olarak çevrim içi gerçekleştirilen 50 dakikalık yarışmada 15 sorunun tamamını 40 dakikada doğru cevaplayan Altuntaş, dünya birinciliğini kazandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Altuntaş, yarışmada birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Altuntaş, "Bu yıl LGS'ye hazırlandığım için matematik başta olmak üzere tüm derslere planlı çalışıyorum. Online gerçekleşen uluslararası yarışmada dünya birincisi olmayı başardım. Bu yarışma için sistemli olarak her gün belli sayıda soru çözdüm. Sorular ağırlıklı olarak mantık sorusuydu. Hedefim LGS'den de iyi bir puan almak." dedi.

Matematik öğretmeni Gizem Kalınbacak ise başarılı öğrencinin matematiğe büyük ilgisi olduğunu belirtti.

Öğrencisini tebrik eden Kalınbacak, "Mert ile 6. sınıfta tanıştım. Kendisi keşfetmeye ve sorgulamaya çok meraklı. Bu yönlerini keşfederek kendisini tüm ulusal ve uluslararası yarışmalara davet ettik. Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliği getirdi." ifadelerini kullandı.

TED Edirne Koleji Ortaokulu Müdürü Arzu Aydın da öğrencilere fırsat verildiğinde büyük başarılar kazanabildiğini belirterek, Altuntaş'ı tebrik etti.