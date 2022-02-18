Kantinden tavuk döner yiyen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 17:20
Yatağan'da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız