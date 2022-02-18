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FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden biri tutuklandı

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheliden biri tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 19:39
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FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Şubat'ta Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, haklarında daha önce FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahısların da aralarında olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçmişti.

Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta 16 Şubat'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile yasaklı kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmişti.

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