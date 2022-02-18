İki ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da saat 16.00'da başlayan yağmur, yaklaşık bir saat sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kenti beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Ankara- Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yer alan 1416 rakımlı Köroğlubeli'nde özellikle tipi etkili oldu. Kent girişinde görev alan jandarma ekipleri, kar yağışından etkilenen kaygan zemine karşı sürücüleri uyardı.

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda TIR'ın kayması sonucu kapanan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışında, çok sayıda TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kapanan dağ yolu, karayolları ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.