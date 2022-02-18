Kopya düzenekleriyle birlikte yakayı ele verdi

Gümüşhane İkisu mevkiinde bulunan jandarma ve polis kontrol noktasında, özel bir firmaya ait otobüs durduruldu. Otobüs içerisinde ekipler tarafından yapılan kimlik kontrolünde, ÖSYM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefetten 4 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen M.K. yakalandı.

Şahıs üzerinde asayiş ekipleri tarafından yapılan aramada kredi kartı şeklinde 1 adet ses kayıt ve aktarım cihazı, gömlek düğmesi şeklinde 1 adet gizli kamera, kulak içine yerleştirilebilen 1 adet gizli kulaklık, 1 adet kablosuz mini modem, kulaklığı yerleştirmede kullanılan bir adet cımbız, 1 adet kırık meyve bıçağı, 3 adet sim kart, 1 adet cep telefonu, 1 adet data aktarım kablosu ve 4 adet atıl, sim kart muhafaza zarf ve kartı bulundu.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.