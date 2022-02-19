İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 92

MADDE 1- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, f) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı."

MADDE 2-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Türkiye markasını güçlendirmek ve yurtdışmda tamnırlığım artırmak için gerekli faaliyetleri icra ve koordine etmek."

MADDE 3-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 10- (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak.

c) Kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerini yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 4-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 10/A- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek.

c) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

ç) Güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek.

d) Başkanlığın belge yönetimi, kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

e) Başkanlığın matbaa, basım ve yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 5- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) Kurumsal iletişim politikasını oluşturmak ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak."

MADDE 6-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.