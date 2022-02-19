İsrail ziyaretinde Türk heyetine Herzog'dan jest

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, iki gün süren Filistin ve İsrail temaslarını tamamladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayındaki Türkiye ziyaretinin planlamalarını ele almak üzere gerçekleşen ziyaret, İsrail yönetimi nezdinde Türkiye'den gelen konuklara en üst düzeyde gösterilen yakın ilgiyle konuşuldu.

BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Kalın ve Önal'ın ziyaretine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve İsrail bölgede geniş bir etkiye sahip ve her ikisi de ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgesel istikrara katkıda bulunabileceği konusunda hemfikir" mesajı verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeler sırasında Herzog'un konferans salonuna girerek konukları karşıladığı da vurgulandı. İbrahim Kalın da, "Görüşmemizde İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog da toplantının bir kısmına katıldı. Kendisiyle de ziyaretin ana başlıklarını ele alma imkanımız oldu" açıklamasını yaptı. Türk heyete Cumhurbaşkanı seviyesindeki gösterilen bu yakın ilgi, iki ülke arasında normalleşme kararlılığını göstermesi açısından önemli bir jest olarak karşılık buldu.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ İLETİLDİ

İsrail ile temaslarda, iki ülke arasındaki sorunlu alanlar detaylı olarak görüşülerek liderlerin zirvesine zemin hazırlandı. İsrail Cumhurbaşkanının gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin çerçevesi ele alındı. Türk tarafı, İsrail'den beklentilerini ve tezlerini net olarak iletti. Taraflar, sürecin sürdürülebilir olmasını önemsedikleri mesajını verdi.

BARIŞ İÇİN ÇABA ANA BAŞLIK

Türkiye, Herzog'un ziyareti öncesi, İsrail ile normalleşmesinin Filistin davası pahasına olmayacağı tezini net olarak ortaya koyarken, iki ülke arasındaki normalleşmenin bölgesel barışa hizmet etmesini bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hem Filistin hem İsrail tarafıyla karşılıklı olarak atılacak adımların ikili ilişkilere, bölgesel istikrara katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Kalın, Türkiye'nin Filistin konusunda "iki devletli çözüm" önerisinin İsrail içinde tartışıldığını belirtti.