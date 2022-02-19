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Faruk Kaymakcı: SİHA sattık diye Ukrayna hedef olmadı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ukrayna'ya satılan Bayraktar TB2 SİHA'lardan Rusya'nın rahatsız olmasıyla ilgili, "Silah satarken bunun getirisini götürüsünü düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Şubat 2022 07:30
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Faruk Kaymakcı: SİHA sattık diye Ukrayna hedef olmadı

Uluslararası Anlaşmaların görüşüldüğü Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'nin savunma sanayindeki silah ve sistem ihracatı ile bunun muhtemel sonuçları gündeme geldi. Komisyonda değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Her ilişkinin bir bedeli veya bir getirisi var. Yani, Rusya Ukrayna'ya biz SİHA sattık diye saldırmayacak. Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili veya Doğu Avrupa'yla ilgili düşüncesi farklı dolayısıyla sadece bizim satmış olduğumuz ürünlerin bir savaşa veya daha fazla bir gerginliğe neden olacağını söylemek çok doğru olmayabilir. Tabii ki silah satarken bunun siyasi yansımalarını, getirisini götürüsünü düşünüyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayii satışlarının izlenmesi ve onaylanması konusuna da değinen Kaymakcı, "Milli Savunma Bakanlığında bir onay süreci var, Dışişleri Bakanlığına da danışılıyor. Sanayi Bakanlığı ile de paylaşıyoruz ve dolayısıyla kararlar bu çerçevede alınıyor. Biz tabii şu ana kadar hep silah satın alan bir ülkeydik dolayısıyla silah satan ve savunma sanayisi konusunda işbirliği eli uzatan ülke konumuna da geldik" ifadelerini kullandı.

Selçuk Böke

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