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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

CHP yönetimi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i partiden ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Şubat 2022 08:15
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

Bilecik Belediyesi'nde yaşanan 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu ile Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline gelen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin iddiaya göre genel merkeze çağrıldı ve istifası istendi. Ancak Şahin istifa etmeyince ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre İstanbul'dan bir ekip getirterek Belediyede kritik noktalara yerleştiren Semih Şahin'in bir numaraları adamı ve danışmanı Selçuk Erdağı, Belediye binasından bir firmadan 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu olayın ardından bölgeye giderek Bilecik'in nabzını tutan SABAH, çok çarpıcı rant ve imar vurgunlarını gözler önüne sermişti. Kentin Pelitözü bölgesinde yakın akrabaları üzerinen tarlalar satın aldığı ve bir süre sonra buraları imara açtığı anlaşılan Şahin'in bu sayede Milyonlarca liralık haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Başkan olduğunda emekli maaşında haciz bulunan CHP'li Şahin'in oturduğu villanın yanı sıra Bodrum Turgutreis'te de lüks bir villa satın alması büyük yankı uyandırmıştı. CHP'li Şahin'in ortaya çıkan bu durumlardan sonra Genel Merkeze çağırıldığı öne sürüldü. Burada kendisinden istifa etmesi istenen Şahin ise istifayı etmeyi kabul etmedi.

ÖNCE SAVUNMUŞTU SONRA DİSİPLİN KARARINI DUYURDU

Rüşvet skandalının ardından Bilecik'e gelen Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, chp Bilecik İl Binasında düzenlenen ve basın mensuplarına soru sorma hakkının verilmediği toplantıda, konunun yargıda olduğunu, rüşvet olayıyla ilgili açıklama yapmanın erken olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını söylemişti. SABAH'ın, rant ve imar vurgunlarını kamuoyuna duyurmasının ardından harekete geçmek zorunda gelen Genel Merkez, Şahin'in ihracını istedi. Kararı ise, Şahin'i savunan açıklamalar yapan Torun duyurdu

ETİK DEĞER VE İLKELERLE BAĞDAŞMIYOR

CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada, "Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." dedi.

CHP'Lİ BELEDİYE HEYKELDEN VURGUN YAPTI

CHP'li Belediyelerin heykele olan düşkünlüğünün nedeni Bilecik'te yapılan Şeyh Edebali heykeliyle gözler önüne serildi. Bilecik'in dört bir köşesini heykellerle donatan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görkemli bir törenle açtığı ve 11 ton mermerden yapıldığını ifade ettiği Şeyh Edebali heykelinin aslında mermer tozundan yapıldığını ve içinin boş olduğu ortaya çıktı.

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