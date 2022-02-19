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Sıla'nın katilinde hırsızlıktan, sapıklığa kadar her şey var

Giresun'da 21 yaşındaki sabıkalı Hüseyin Can Gökçek'in daha 16'sında boğazını keserek katlettiği Sıla Şentürk'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Şubat 2022 09:05
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Sıla'nın katilinde hırsızlıktan, sapıklığa kadar her şey var

Sıla Şentürk'ün halası Hayriye Öztürk katil Hüseyin Can Gökçek ile konuşmasını ilk kez açıkladı. Öte yandan; katilin suç kayıtları da ortaya çıktı. Cani Gökçek'in hırsızlıktan, sapıklığa kadar birçok sabıkası olduğu belirlendi.


21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından 16 yaşında hayattan kopartılan Sıla Şentürk'ün ölümünün yankıları sürüyor. Sıla'yı başka erkeklerle mesajlaştığı için öldürdüğü öne süren ancak Sıla ve ailesinin kendisi hakkındaki şikayetinden vazgeçmedikleri için çocuk yaştaki kızı hunharca öldüren katil zanlısının adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.


HIRSIZLIKTAN, SAPIKLIĞA KADAR HER ŞEY VAR

Daha çocuk denilecek yaşta suç işlemeye başlayan katil zanlısının özellikle geçtiğimiz yıl birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.


Ankara'da yaşayan Hüseyin Can Gökçek'in lise yıllarda sınıfındaki kız arkadaşı adına onun fotoğraflarıyla Instagram'da sosyal medya hesabı açtığı, kız arkadaşının fotoğrafıyla erkekle mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kız arkadaşına küfreden daha sonra da kız ve ailesinin şikayeti üzerine karakolluk oldukları belirlendi.


MONT, AYAKKABI, ŞARJ ALETİ ÇALMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Ankara'da bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından iki sarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandığı belirlendi. Tekstil mağazasından da mont çaldıktan sonra yakalanan zanlının, olay yerine gelen polislere direndiği bu suçla ilgili de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.


ARKADAŞINI İŞYERİNDE BIÇAKLAMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in sabıkaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Katil zanlısının arkadaşı M.U.A'nın işyerine giderken onunla tartıştıktan sonra arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.


Bir alışveriş merkezi önünde de vatandaşlardan sigara isteyen Hüseyin Can Gökçek'in kendisine sigara vermeyen bir kişiyi de darp ettiği bundan dolayı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suç kaydı içerisinde Sıla'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı" kaydının da yer aldığı öğrenildi.


TÜM AİLEYİ TEHDİT ETMİŞ

Giresun'da merkeze bağlı Yalı Mahallesi'nde Türkiye'yi yasa boğan bir cinayetle 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği öğrenildi.

SABAH'a konuşan hala Hayriye Öztürk, cinayetten önce zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, yaşananları anlattı.


"ATEŞ OLSAN CİRMİN KADAR YER YAKARSIN"

KAPAT [X]

Hayriye Öztürk, "Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve tutuklandı. 4-5 kez beni de telefonla aradı ve bana küfürlü tehditler savurdu. Ben ise ona "Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın" dedim"


"Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmazdı ve içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş belli ki. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. Bu acı hiç bitmez. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. Bizim kızımızın canını aldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Güzel rabbim cezasını versin" dedi.


ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADI

Sıla Şentürk cinayet sırasında 75 yaşındaki babanne Hatice Şentürk acıların en büyüğünü yaşadı. 25 gün önce beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gören ve felç geçiren babanne konuşma yetisini kaybetti. Sıla da ailesinin isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait kurumdan babannesine bakmak için ayrıldı.


Katil, Sıla'yı babannesinin gözü önünde canice öldürdü. Sıla'nın babaannesi, halası ve babası dün mezar başında gözyaşı döküp dua okudu. Torununun mezarına kapanan babaanne yürek sızlattı. SABAH muhabirinin aracında yolculuk yapan babaanne, konuşamasa da sürekli sık sık feryat etti.


KÖPEĞİ SILA'YI BEKLİYOR...

Bıçakla öldürülen Sılanın babaannesinin evinin önünde bulunan kulübe de besleyip büyüttüğü köpeği "balım" Gözyaşı döküyor. Adeta sessizliğe bürünen "balım" sanki Sıla'yi bekliyor

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