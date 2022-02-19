Marketlerdeki fahiş fiyatların arkasında ne var? Sabah yazarının iddiası olay oldu

Pandemi sonrası enerji ve emtia fiyatları katlandı enflasyon gerçeğiyle gelişmiş ülkeler de tanıştı. Peki Türkiye'de hayat pahalılığı neden fazlasıyla hissediliyor? Ülkemizde fiyatların uçmasının nedeni ne?

Merak edilen konuya ilişkin Sabah yazarı Mahmut Övür, "Mesele kar hırsı değil arkadaş!" başlıklı yazı kaleme aldı.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın doğal olmadığını yazan Övür, zincir marketlere değindi. Bu marketlerin kendilerine verilen yüklü para cezalarını umursamadıklarını fahiş fiyatların devam ettiğine dikkat çeken yazar, yazısına şöyle devam etti:

2018 seçimler öncesi patates soğan tartışmasını hatırlattı

"Bu tablo bana 2018 seçimleri öncesi soğan-patates üzerinden yürütülen siyaseti hatırlattı. Ne hikmetse, her seçim öncesi o güne kadar pek sorun olmayan bazı şeyler bir anda devasa bir soruna dönüştürülüyor.

Bugün marketlerin yaptığının da bundan farkı yok. Müthiş bir fiyat artışı var ve bunlar durdurulamıyor."

Övür, fahiş fiyat artışlarını CHP destekli gazetelerin manşetlere taşımasının "duyarlı gazetecilikle" ilgisinin olmadığını seçime endeksli algı operasyonu olduğu görüşünde.

"Kılıçdaroğlu ile yatlarda buluşan muhafazakar işadamlarının sahibi olduğu market zincirleri"

İktidara diş bileyen burjuva sınıfına endişeli muhafazakar işadamlarının eklendiğini savunan yazar, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yatlarda buluşan o muhafazakar işadamlarının sahibi olduğu market zincirleri de bu süreçte ciddi rol oynuyor. Onlar fiyatları yükselttikçe umudunu ekonomik krizlere bağlayan muhalefet partileri de sevinç çığlığı atıyor. Geldiğimiz noktayı Sabah'ın yeni Ekonomi Müdürü Sevgili Dilek Güngör'ün şu tespiti özetliyor:

"Belli ki, zincir marketler zincirlerini kırdı!

Devlete bile kafa tutabilen kapitalist çetelere dönüştü.

O halde devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler!"

Sahi marketlerin bu direncinin tek nedeni kar hırsı mı?

Merakla bekliyorum, acaba kim çıkıp, "Mesele kar değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?" diyecek?"