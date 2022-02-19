3600 gün çalışanlara hem emeklilik hem de kıdem tazminat imkanı

Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor. Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak da şart değil. Borçlanma imkanı da var. En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3.600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor



Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3.600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.



Burada 15 yıl, 3.600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre emeklilik belirleniyor.



YA SONRA SİGORTALI OLANLAR?

Buraya kadar yazımızı okuyan ve 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kendilerinin de bu tür bir hakkı olup olmadığını merak etmişlerdir. Evet daha sonra sigortalı olanlar içinde hem tazminat alma hem de kısmi yaştan emekli olma imkanı var. 9 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için kıdem tazminatı alma yollarından birisi de yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamaları.



Bununu için iki alternatif var. Birincisi 7 bin günü tamamlamak. İkincisi ise 4500 gün ve 25 yılı tamamlamış olmak. Bu yıl şartı ilk sigorta olunan tarihten bu güne kadar geçen süreyi ifade ediyor. Yani 10 Eylül 1999'da sigortalı olan birisi için 4500 günden tazminat almak için süre 2.24 yılının 10 Eylül tarihinde dolacak.



Ancak 7 bin günü varsa bu süreyi beklemesine gerek yok. Bu sigortalıların yaştan emekli olmaları için de yine 25 yılın geçmesi ve en az 4500 günün dolması gerekiyor. Bu durumda kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.