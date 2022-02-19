Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmü kaldırıldı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmü kaldırıldı
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
AÜ Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat'a uzatıldı
AÜ Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat'a uzatıldı
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi

Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki verilerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, SGK'nin elde ettiği verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi. Verilere erişen herkesin sır saklama yükümlülüğü olacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Şubat 2022 10:42
Yazdır
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, SGK'nin ilgili bazı kanun ve kararnamelerde belirtilen görev ve yetkileri kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde ettiği verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre SGK, kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kişisel verilerin, kişisel sağlık verilerinin ve ticari sır niteliğindeki verilerin işlenmesinde, "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma", "doğru ve gerektiğinde güncel olma", "belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme", "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma", "ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme" ilkelerine uymak zorunda olacak.

SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, kurum adına işledikleri kişisel sağlık verilerini kurum veri kayıt sistemine aktarmakla yükümlü olacak, bunları söz konusu sistem dışında hiçbir yere kopyalayamayacak veya aktaramayacak.

Verilere erişen herkesin sır saklama yükümlülüğü olacak

Kurum adına kişisel verileri, kişisel sağlık verilerini ve ticari sır niteliğindeki verileri işleyen veya görevi gereği bu verilere erişen herkes, sır saklama yükümlülüğü altında olacak ve veri gizliliğinin sağlanması amacıyla kurum ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından belirlenen önlemlere uymakla yükümlü olacak.

Kişisel verileri, kişisel sağlık verileri ile ticari sır niteliğindeki verileri işleyen kişiler, bu verilere erişen kişiler ve veri sorumluları, öğrendikleri bu verileri başkasına açıklayamayacak ve işleme amacı dışında kullanamayacak. Bu yükümlülük, söz konusu kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek.

Bu yönetmelik kapsamında işlenen verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin tespiti halinde veri sorumlusu, bu durumu en geç 72 saat içinde KVKK'ye, bu ihlalden etkilenen kişilere de makul olan en kısa sürede bildirecek.

Kişinin kendisine ait kişisel veri talepleri

Vatandaşlar, SGK'ye başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verileri ile kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilecek, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilecek, silinip yok edilmesini isteyebilecek.

Kişisel verileri ile kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilecek olan vatandaşlar, bu verilerin yurt içi veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilecek, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilecek, işlenen verilerin yalnız otomatik sistemlerle analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine ortaya çıkan sonuca itiraz edebilecek.

Vatandaşlar ayrıca verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini de talep edebilecek.

Kişilerin verilerinin silinmesi veya yok edilmesi taleplerinde, kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığı yönünde değerlendirme yapılarak silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden hangisinin uygulanacağına karar verilecek.

Uygulanan yöntem ve gerekçesi, en geç 30 gün içinde ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik tebligat adresine bildirilecek.

SGK, kişinin kişisel verileri ile kişisel sağlık verilerini, "kişinin kendisine veya noter onaylı muvafakatiyle veya e-Devlet uygulaması üzerinden kimlik teyidi ile verilen izin ile diğer gerçek veya tüzel kişilere", "mahkeme kararı ile kişinin sağlık verilerine erişim izninde yetkilendirilmiş kişilere", "müvekkili tarafından verilen özel vekaletnamede avukatın kişisel veriler ile kişisel sağlık verilerini talep edebileceğine yer verilmiş olması şartıyla ilgili avukatına" aktarabilecek veya gerekçesini açıklayarak veri taleplerini reddedebilecek.

Kurum ve kuruluşların kişisel veri talepleri

SGK'nin işlediği kişisel veri ile ticari sır niteliğinde olan veriler, ilgili kişinin noter onaylı muvafakati veya e-Devlet uygulaması üzerinden kimlik teyidiyle verilen izniyle ve kişiler adına vekaletle yetkilendirilenler tarafından, kişisel veri veya ticari sır niteliğindeki veriler hususunda yetkiyi içeren özel vekaletnamenin veya vasi atamaya ilişkin mahkeme kararının kuruma ibraz edilmesi koşuluyla gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecek.

Ancak 5502 sayılı Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun ekindeki ilgili cetvellerde yer alan kamu idareleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ilgili mevzuatında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları kişisel sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan veriler aktarılabilecek.

Veri aktarım talepleri ilgili mevzuat birimine yazılı olarak iletilecek. İlgili mevzuat birimi gerekli gördüğü durumlarda istenilen veriye ilişkin detaylı veri deseninin hazırlanmasını talep edebilecek.

Veri talebinde bulunanlar, aldıkları verileri taleplerinde ifade ettikleri amaç dışında farklı bir amaçla kullanamayacak, çoğaltamayacak, üçüncü kişilere veremeyecek, satamayacak veya devredemeyecek.

Kişisel verilerin korunması hususuyla ilgili hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6698 sayılı Kanun'un 18'inci maddesi hükümleri uygulanacak ve durum KVKK'ye bildirilecek.

SGK tarafından kendilerine erişim yetkisi verilen kişilerden, kişisel verileri değiştiren veya bütünlüğünü bozanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmü kaldırıldı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmü kaldırıldı
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Avcılar'da bir kişiyi darbeden iki özel harekat polisi açığa alındı
Avcılar'da bir kişiyi darbeden iki özel harekat polisi açığa alındı
Vatandaş yolum yapılsın dedi, KDK devreye girdi
Vatandaş yolum yapılsın dedi, KDK devreye girdi
KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi
KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?

Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama

Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu. (1)
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.