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'Beşiktaş konusunda herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımı yeniden çalıştırma konusunda kulüp yönetimiyle herhangi bir görüşmesinin olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 11:55
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'Beşiktaş konusunda herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı'

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyunda benim dışımda oluşturulan gündem ve bazı anlamsız spekülasyonlar nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum. Futbol dünyasında son dönemde benimle ilgili temelsiz ve mesnetsiz spekülasyonların hızla arttığını üzülerek gözlemliyorum. İsmim birçok konuda farklı iddialarla gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hepsine yanıt vermem durumunda, açıklamalarımdan cımbızla çekilecek cümlelerden yepyeni tartışmalar açmaya çalışacak, polemik ve kavgadan beslenen insanlar olduğunun da farkındayım." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, son zamanlarda Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik iddialarla ilgili, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, pro lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A takımda görev verdi. Önder (Karaveli) hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Bu spekülasyonların içine çekilmek istemiyorum. Ancak, Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör Miguel Peiro ve diğer konularla ilgili açıklamaları maalesef gerçekle örtüşmüyor. Her iddiaya yanıt vererek futbol kamuoyumuzu meşgul etmek doğru değil. Milli takımımız çok önemli karşılaşmaların hazırlık sürecine girmek üzere... Hepimiz bu konuya odaklanmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarıyla Sayın Başkan Murat Sancak'ı ve Adana Demirspor'u başarılı buluyorum. Altyapı yatırımlarını da biliyorum. Bence enerjilerini daha çok bu yönde harcamaya devam etsinler. Yine Sayın Murat Sancak'ın dile getirdiği yabancı sınırlaması (8+3) ile ilgili iddialar doğru olmamakla beraber, bu konu geniş ve ayrıntılı bir açıklamayı gerektiriyor. Futbolumuzun geleceğini ilgilendiren bu hassas konunun her fırsatta tartışma konusu haline getirilmesi, teknik ekiplerimizle futbolcularımızın gelecek planlarını ve dolayısıyla psikolojilerini kötü etkiliyor."

Tecrübeli teknik adam, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Hakkımda yapılan spekülasyonların bir bölümünün, kariyerlerini ve içeriklerini yalan haber üzerine kurmuş bazı medya mensupları ve kuruluşları tarafından dile getirildiğini gözlemliyorum. Bu zamana kadar hiçbir medya mensubuna telkinde bulunmadığım gibi trolleri de kullanmıyorum. Bunu herkese de tavsiye ediyorum. Türkiye'de daha aklıselim bir futbol ikliminin oluşması en büyük dileğimdir. Benim düzgün davranmam art niyetli olanları rahatsız ediyor olabilir. Ancak makul sorular sorulursa doğru cevaplar verilir. Futbolda kazanmakla kaybetmek iç içedir. Kaybettiğinizde eleştiri alabilir, değiştirilebilirsiniz ancak ahlaki değerlerinizi kaybederseniz telafi etmeniz o kadar kolay olmaz. Maalesef bugün yaşadığımız tablo bunu gösteriyor. Oysa asıl hedefimiz, ülkemizde oyuncu üretmek, yetiştirmek, uluslararası alanda onları yarıştırmak ve başarılı olmalarını sağlamak olmalı, bütün enerjimizi bu yönde harcamalıyız. Basit insan iftira atar, dürüst insan sabreder. Farklı konulardaki diğer yalan haberlere daha sonra cevap vermek üzere sözlerimi burada noktalıyor, tüm futbolseverlere saygılarımı sunuyorum."

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