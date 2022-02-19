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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 6,6'ya yükselmiş olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 12:06
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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" ile 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı, kitap sayısı 50 milyona yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021'de Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin başlatıldığı hatırlatıldı.

Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, proje kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldığı bildirildi.

Projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısının yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesiyle 50 milyona yükseldiği kaydedildi.

Projeyle kitap sayısı 10 bin ile 20 bin arasında olan kütüphane sayısının 72'ye, 20 binden fazla kitabı bulunan kütüphane sayısının 12'ye, kitap sayısı 5 bin ile 10 bin arasında olan kütüphane sayısının ise 672'ye çıktığı belirtildi.

- En fazla kitap Galatasaray Lisesi'nde

Açıklamada, 80 bin 991 kitap ile en fazla kitabı bulunan kütüphaneye sahip okulun Galatasaray Lisesi olduğu belirtilerek, bu okulu 53 bin 984 kitap ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 35 bin kitap ile Hatay Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nin takip ettiği aktarıldı. Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 27 bin 403 kitapla dördüncü, İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nin ise 27 bin kitapla beşinci sırada yer aldığı bildirildi.

- "Kütüphanesiz okul kalmadı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu vurguladı.

Özer, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni iki ay gibi kısa sürede tamamladık. Bu süre zarfında 16 bin 361 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle kütüphanelerdeki kitap sayımız 4 ayda 50 milyona yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 6,6'ya yükselmiş olacak."

Milli Eğitim Bakanı Özer, süreci başarıyla yürüten 81 il ve ilçe milli eğitim müdürü, okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik etti.

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