Ukrayna'dan korkutan haberler geliyor! Patlama sesleri duyuldu 1 asker öldü

Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.

Rusya-Ukrayna sınırında gerilim giderek tırmanıyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, Ukrayna, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin askerleri eğitime çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı "Savaş istemiyorum" açıklamalarına rağmen adeta ülkede seferberlik ilan etti. Rus ordusundaki yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzalayan Putin'in bu hamlesi gerilimi tırmandırdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 2 aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Doğudan ise 2 ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek.