Kayseri'de toplu taşımaya zam

Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor
Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Kalabalık yerler hariç maske zorunluluğu kalkabilir
Kalabalık yerler hariç maske zorunluluğu kalkabilir
Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok!
Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok!
Konya'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Konya'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Bakan Bilgin: Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Kahramanmaraş'ta polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıla kadar hapsi istendi
Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin 168 yıla kadar hapsi istendi
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
Ocak ayında 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
AÜ Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat'a uzatıldı
AÜ Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat'a uzatıldı
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Marketler yapıyor, komisyoncuyu suçluyor!
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Pandemide mutlu sona yaklaştık
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
AK Parti ve MHP yeşil ışık yaktı, EYT'lilerin sorunu çözülüyor
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Çankırı'da otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Milli Emlak'tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Şehit Fethi Sekin'in raporu, 10 yıl sonra adalet getirdi
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Bakan Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Marmara Üniversitesi kampüsü Boğaziçi'ne tahsis edildi
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk uyanamadı
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Vaka sayısı 90 binin altına düştü
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
Türkiye'de bir ilk: Ankara Üniversitesi'nden 'NFT'ye Giriş' dersi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kayseri'de toplu taşımaya zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 15:25
Yazdır
Kayseri'de toplu taşımaya zam

Toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet 4.50 TL, indirimli bilet ise 2.25 TL olarak belirlendi.

UKOME'den yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 21 Şubat gününden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

Tam bilet: 4.50 TL, indirimli bilet: 2.25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 231 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 110 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 3,75 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.00 TL, Aktarmalı Hat Tam: 3,75 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.00 TL, Uzun Hat Tam: 4.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.25 TL.

Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 21 Şubat'tan itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Adıyaman'da 355 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da 355 ev Kovid-19 karantinasına alındı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
MEB'de '1 yıl özel öğretim kurumunda görev verilmemesi' cezai hükmünü kaldırıldı
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Devlet, 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
SGK personeline 'sır saklama' yükümlülüğü getirildi
Avcılar'da bir kişiyi darbeden iki özel harekat polisi açığa alındı
Avcılar'da bir kişiyi darbeden iki özel harekat polisi açığa alındı
Vatandaş yolum yapılsın dedi, KDK devreye girdi
Vatandaş yolum yapılsın dedi, KDK devreye girdi

Bu Habere Tepkiniz

Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi
TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermek rüşvet mi hakaret midir?
Yargıtay 5. Ceza dairesi Kamu görevlisine 'bunla yemek yersin' diyerek para vermenin rüşvet olmadığına karar verdi.
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü
Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemesinde yaşanan 10 puanlık sorunun çözüldüğü belirtildi.
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?
Şube müdürleri uzman öğretmenliğin mali haklarından yararlanabilecek mi?
Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret
Anayasa Mahkemesinden astsubayların fiili hizmet talebine ret
Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?
Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu
Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar bakanlıkta gençlerle buluştu. (1)
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil
Sokak hayvanları Bursa'da sahipsiz değil
Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.