Çanakkale Boğazı 26 Şubat'ta gerdanlığına kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (Türkiye Yol-İş) arasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 516 kilometreye çıkaracaklarını belirterek, "Köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye yükselteceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için dün olduğu gibi yarın da omuz omuza, inanarak, isteyerek birlikte çalışacağız. Yine başaracağız" dedi.

'Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır"

Bu yolda tarihi bir eşiğe daha geldiklerini ve 26 Şubat'ta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını, 2 milyar 545 milyon euro yatırımla tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin bir mesajıdır. Ülkemizin bölgesinin lider ülkesi olduğunun en büyük göstergesidir. 2023 metrelik orta açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek köprümüz, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak."

Açılışa, yabancı ülkelerden misafirler katılacak

Karaismailoğlu, salgın sürecinin avantaja çevrilerek köprünün planlanandan bir yıl önce tamamlandığını söyledi.

26 Şubat'ta gerçekleşecek açılış törenine, yabancı ülkelerden misafirler de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi günü bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz

Köprüde son incelemeleri yapan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Erdoğan konuşmasında, "Cumartesi günü inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.