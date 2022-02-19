Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı

Arkadaşını linçten kurtaran polise Yargıtay'dan iyi haber

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kalabalığın saldırısına uğrayan arkadaşına yardım etmek isterken havaya ateş eden bu arada kalabalıktan birinin eline vurması nedeniyle ölüme neden olana polis memurunun kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığını belirterek mahkumiyet kararı veren ilk derece mahkemesi kararını bozdu.