Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'Bayburt Cezaevi' açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, "Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"na ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı haberlerin gerçeklikten tamamen uzak olduğu bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada "Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü ve tutuklulara, diğer hükümlüler tarafından not atıldığı, Kurum yönetiminin bu duruma sessiz kaldığı, telefon görüşmelerinin erkek hükümlü ve tutuklular tarafından dinlendiği, televizyonda tek kanalda cinsel içerikli yayınlar yapıldığı, infaz ve koruma memurlarının, kadın hükümlü ve tutukluların kıyafetleri üzerinde baskı kurduğu" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın ve erkek hükümlü ve tutuklular ayrı bloklarda barındırıldığı ve telefon görüşmelerinin dinlenmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, televizyon yayın listesinde, hükümlü ve tutuklulara uygulanan anket neticesinde en çok talep gören kanallara yer verildiği, 31 kanal yayını sağlandığı ve bunların içerisinde cinsel içerikli yayın yapan kanal bulunmadığı aktarıldı.

Kurumdaki bütün hükümlü ve tutuklara kurum personeli tarafından devlet memuru vakarına yakışan ve mevzuata uygun şekilde davranıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü ve tutukluların kılık kıyafet tercihlerine kesinlikle karışılmamaktadır. Ayrıca, kadın hükümlü ve tutuklulara ait havalandırma bahçesine iki adet not atıldığı, olaya ilişkin derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. Haberde yer alan, telefon görüşmelerinin erkek hükümlü ve tutuklular tarafından dinlenmesi, atılan notlara kurum yönetiminin sessiz kalması, tek kanalda cinsel içerikli yayın yapıldığı ve infaz ve koruma memurlarının, kadın hükümlü ve tutukluların kıyafetleri üzerinde baskı kurduğu iddiaları gerçeklikten tamamen uzak, hayal ürünü iddialardan ibarettir."