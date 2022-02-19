Numan Kurtulmuş, Ak Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2023 seçimleri, açık söylüyorum aslanın ağzındadır, bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversitelerinin iş birliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Çocuk Şenliği Kitap Fuarı'nı da gezen Kurtulmuş, daha sonra partisinin Şehitkamil Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Sözlerine Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifalar dileğiyle başlayan Kurtulmuş, 2023'te önemli bir seçim yapılacağını ve bu seçime parti olarak nasıl hazırlandıklarını görmek için illeri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Teşkilat olarak ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin 4 temel özelliğinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu

"Bunlardan birini kaybedersek yolumuz kaybederiz. AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değildir. AK Parti büyük bir dava hareketinin adıdır. Büyük bir davanın bugünkü temsilcisidir. Davamızın iki temel ayağı vardır. Birisi içeride 84 milyona karşı olan sorumluluğumuz ve vazifemiz. Yani yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurabilmektir. Bunun için canla başla çalışmaktır. Bu ayağımız sağlam şekilde yere basıyor. Davası büyük ve güçlü Türkiye olan, Türkiye'de savunma sanayisini kurabilir, yeniden milli değerler üzerine yükselişimizi sağlayabilir, Akdeniz ve Karadeniz'de petrol bulur. Nice yıllardır yapılamaz dediğimiz şeyleri bugün yapar. Türkiye'nin otomobilini TOGG'u gerçekleştirir. Davası yeniden güçlü Türkiye olanlar, Ayasofya'yı ibadete açarak Müslüman milletin kıyamete kadar burada kalmasını sağlar. Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulması için Azerbaycan'a destek verir ve Türkiye'nin Kafkaslarda yeniden güçle olmasını sağlar."

Davanın ikinci ayağının, dünyada bütün insanlar için adaletin, hakkaniyetin, hatta hukuka uygun bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edebilmek olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyada her zaman mazlumun ve hakkın yanında yer alacaklarını dile getiren Kurtulmuş, "Böyle bir davaya sahip olursanız Birleşmiş Milletlerde 'dünya beşten büyüktür' diyerek bütün dünyanın egemenlerine posta koyarsınız. Onlara karşı elinizi masaya koyarsınız. Şimdi Gaziantep'te 500 bin Suriyeli kardeşimiz var. Eğer yeniden güçlü Türkiye davası için çalışan kadro iş başında olmasaydı bu garip Suriyeliler nereye gidecekti? Siz aş verdiniz, ekmeğinizi ve suyunuzu bölüştünüz. Eğer Türkiye olmasaydı onlar biliyor ki gidecek hiçbir yerleri yok. Orada belki ölüm kamplarında toplanarak milyonlarca öldürüldüğü gibi buraya gelen kardeşlerimizde öldürülecekti. 'Davanız nedir' sorusunu yeniden büyük Türkiye'yi kurmak, hakkaniyetli ve adil bir dünyanın için mücadele etmek şeklinde özetleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin sadece geçmişin değil geleceğin de partisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"20 yılda Türkiye'de 70 yılda yapılmayanları yaptık mı? Yaptık. Biz sadece geçmiş başarılarımızı konuşup, geçmişte yapılanları anlatan bir hareket değiliz. Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedefleri ortaya koyuyoruz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsediyoruz. Bu hedeflerin hepsi Türkiye'nin ortak milli hedefleridir. Biri Cumhuriyetimizin 100 yıl dönümü, biri İstanbul'un fethinin yıl dönümü birisi de Anadolu'nun bizlere, atalarımıza, milletimize açılma tarihinin yıl dönümü. 'Neden şimdiye kadar diğer partilerin, siyasi kadroların aklına gelmedi de sizin aklınıza geldi, 2023, 2053 ve 2071' dediniz. Cevap son derece basittir; çünkü biz kökü mazide olan partiyiz, köklerimiz üzerine yeniden yeşermeye devam ediyoruz."

Kurtulmuş, AK Parti'nin bir grubun, seçkinin takımın, sınıfın, bölgenin, etnik yapının partisi olmadığı, 84 milyonluk Türkiye'nin partisi ve Türkiye'den umut besleyen milyonlarca insanın partisi olduğunu kaydederek AK Parti'nin herkesi kucaklayacak ve toparlayacak güce sahip olduğunu söyledi.

- "AK Parti devletin partisi değil..."

"Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz, Türk'tür, Kürt'tür, Arap'tır diye insanları etnik kökenlerine, mezheplere göre ayırmak yazmaz. İnsanların kılık, kıyafetlerine, başının açıklığına veya kapalılığına göre ayırmak yazmaz." diyen Kurtulmuş, AK Parti'nin devlet partisi olmadığını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti devletin partisi değil, milletin oylarıyla verdiği yetkiyle devleti yöneten bir millet partisidir. Biz milletin partisi olduğumuz için 27 Nisan muhtırasına AK Parti direnebilmiş ve devlet adına devletteki güçlerini kullanarak siyasete yön vermek isteyenlere pabuç bırakmamıştır. Devlet partisi demek milletin nasıl kıyafet giyineceğine, hatta nasıl müzik dinleyeceklerine karar veren bir partidir. Türkiye geçmişte bunları gördü mü? Gidin Gaziantep'te annelerinize, ninelerinize sorun. 18 sene 'tanrı uludur' diye ezan sesini bu millete dinlettiler. Yakın zamanlara kadar bu millete zulümler yapıldı mı, 28 Şubat'ta bu 6 parti bir de görünmez var 7 parti, bir araya gelecekler ve 28 Şubat'ta bir deklarasyon yayınlayacaklar. Ümit ediyorum ki 28 Şubat eleştirisi de yapsınlar. 28 Şubat'ta bu milletin enselerinde nasıl boza pişirildiğini, bunun nasıl bir antidemokratik uygulama olduğunu bir kez daha hatırlasınlar."

- 2023 seçimleri

Geldikleri yerin, gelinen noktaların ve gidilecek hedeflerin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, konuşmasını, "Çok fazla bir süre kalmadı. Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız. 2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız. İnsanlar siyasette başarıya oy verir, siyasette hizmet yapanlara oy verir. Ama insanlar oy verirken akıllarıyla hareket ettiği kadar gönülleriyle de hareket eder." diye tamamladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 2023 seçimlerinin çok önemli ve kritik olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte hayata geçirilen projelerden bahsederek, "AK Parti varsa, Recep Tayyip Erdoğan varsa yerel kalkınma vardır. 2023 ne bir partinin ne bir liderin seçimidir. Bu seçim milletin kader seçimidir." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise Gaziantep'te her seçimde Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde oy alındığını, 2023 seçimlerinde de bunu başaracaklarını söyledi.

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak ve partililer katıldı.