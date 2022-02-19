Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 22:30
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.
Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız