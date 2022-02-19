Iğdır'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
Iğdır'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan koca tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Şubat 2022 21:36
14 Kasım Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi G.B. ile kocası M.B. evde tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, bıçakla eşini yaraladı.
Kadın, çocuklarının ve komşularının bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız