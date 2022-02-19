Sözleşmeli personelin işe iade kararını uygulamayan belediyeye tazminat kararı
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi işe iade kararı alan sözleşmeli personeli işe başlatmayan belediye için tazminat kararı aldı
Belediyeye mühendis olarak atanan davacının sözleşmesi 2020 yılında fesih edilmiştir. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, 2020/112 esasına kayden açılan davada verilen 02/09/2020 tarihli işlemin yürütmesinin durdurulması ve 30/10/2020 tarih, K:2015/922 sayılı işlemin iptali ile davacının parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi sonrasında,
- Makine Mühendisi unvan ve kadrosuna uygun olmayan görevde çalıştırıldığı,
- anılan görevlendirmenin ise Mahkemenin işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının tebliğinden uzun bir zaman geçtikten sonra yapıldığı,
- davacının Mahkemece ödenmesine hükmedilen parasal haklarının ödenmesine ilişkin taleplerinin ise davalı idarece yerine getirilmediği gibi Mahkemenin 02/06/2021 tarihli ara kararına cevaben gönderilen 12/06/2021 havale tarihli yazıda da parasal haklara ilişkin hala ödeme yapılmadığının belirtildiği,
- bu haliyle davalı idarenin mevcut Anayasal ve yasal hükümleri gözardı etmek suretiyle yargı kararının uygulanmaması kastı ile hareket ettiği,
- ağır hizmet kusuru bulunduğu ve bunun sonucunda davacıyı manevi olarak zarara uğrattığı, davalı idarenin olaydaki kusurunun niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak manevi zararının karşılığı olarak,
davalı idarece davacıya takdiren 20.000-TL ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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