Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?

Ekonomi yönetiminin "dövizde stabiliteyi sağladık" diye açıkladığı bu süreçte gram altın da gözünü 'ons'a çevirdi. Nitekim 'ons'ta son günlerde yaşanan hareketlilik, gram tarafına da yansıdı. 750-810 yatay bandı yukarı yönlü kırıldı. Geçen hafta gram altın yaklaşık yüzde 3,5 primle 833 TL'den kapandı. Şüphesiz son 5 işlem gününde 'ons'ta yaşanan 1.840-1.900 hareketi bu primlenmede etkili oldu. 30 Ocak tarihli yazımızda "Dipte avlanırken ons oltaya takılır mı?" diye sormuştuk. 1.800 doların altında 'ons'un diplere yakın durduğunu, bu seviyelerde çok da kalıcı olmayacağını ifade etmiştik.

Peki şimdi ne olacak? Altında yükseliş devam edecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Fiyatları etkileyen başlıca şartlara bakarak bu soruların cevabını bulmaya çalışalım...

1- JEOPOLİTİK RİSKLER



Dünyanın stratejik bölgelerinde yaşanan politik gerilimler, yatırımcılarda risk algısını her zaman düşürür. "Güvenli liman" ihtiyacı artar. Rusya-Ukrayna gerilimi de tam olarak bu şekilde fiyatlara yansıyor. Sıcak çatışmaya dönmeyen ancak gelen açıklamalarla "sıcak tutulan" bu gündem, 'ons'ta geçen hafta gerçekleşen 1.840-1.900 hareketinin sebeplerinden biri oldu. Batı ile Rusya arasında tarihi süreçte de zaman zaman yaşanan "jeopolitik tansiyonun yüksek seyredeceği" bir dönemdeyiz. "Sıcak çatışma riski" tam anlamıyla ortadan kalkmadıkça ve sağduyulu açıklamalarla diplomatik temaslar galip gelmedikçe, 'ons' altına ilgiyi diri tutacak bir gündem bu...

2- PARASAL GENİŞLEME



ABD Merkez Bankasının bütün yetkilileri marttan itibaren faiz artışına başlayacaklarını vurguluyor. İngiltere başladı... Yaz aylarından itibaren de Avrupa'nın başlaması bekleniyor. Normal şartlarda para musluklarının kısılacağı dönemlerde altın (ons) fiyatları baskı altında kalır. Ancak bu denklem bu defa bozuluyor. Çünkü ons zaten aylardır "rezerv merkez bankaları faiz artıracak" diye 1.800 doların altında "dip çalışması" yaptı. Burada bir piyasa gerçeği işledi. Beklenti önceden fiyatlandı. Gerçekleşme yaklaşınca da, FED riski baskı unsuru olmaktan çıkmaya başladı. Denklemi bozan bir diğer önemli unsur da küresel enflasyonun yüksek seyretmesi... Getiri arayışı ve enflasyondan korunma aracı olarak da 'ons'un öne çıktığını görebiliyoruz.

3- DÖNEMSEL TALEPLER



İlkbahar ve yaz aylarına doğru özellikle fiziki altında küresel bir talep artışı yaşanır. Şu anda böyle bir dönemin hemen öncesindeyiz. Hindistan ve Çin'de, pandeminin de etkisini azaltmasıyla birlikte düğün ve kutlamaların artması öngörülüyor. Sadece geçen yıl bahar ve yaz dönemi ağırlıklı olmak üzere bu iki ülkeden toplam 1.200 tona yakın altın talebi geldi. Altın piyasalarında en az Ukrayna gerilimi kadar, geçen yılki gibi bir Asya talebi de fiyatlanıyor gibi görünüyor.



SONUÇ: Yukarıda saydığımız teknik ve temel şartlar elverdiği için altın (ons) fiyatlarında bir yolculuk başladı. Muhtemel hareketleri grafikler üzerinde yorumlamaya çalıştık. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta var:

1- Ukrayna geriliminde bir anda tansiyonun düşmesi, fiyatlara da hızlı yansıyabilir. Haber akışı yakından takip edilmeli.

2- FED başta olmak üzere küresel merkez bankalarından "beklentilerin de ötesinde bir sıkılaşma hamlesi", ons üzerinde, "ekstra ama kontrollü ve geçici bir baskı" oluşturabilir.

Haber ve veri akışına bağımlılığın yükseldiği bu dönemlerde sepet yapmak, (ortalama düşürmek ya da yeni hamleler için) sürekli olarak bir miktar da nakitte kalmak, destek noktalarında kontrollü ve 'stop'lu pozisyon açmak ve dirençlerde de bir miktar realizasyona yönelebilmek, doğru strateji gibi görünüyor.

1.882 dolar seviyesi çok önemli bir direnç noktasıydı. Geçen hafta bu direnç, yukarı yönlü kırıldı. Önümüzdeki hafta takip edilecek pilot nokta, ilk olarak 1.882 dolar olacak. Bu noktanın üzerinde (haber ve veri akışına bağlı olarak da) kalındıkça, 'ons'ta yükseliş hevesi devam edecek gibi görünüyor. Şayet bu nokta aşağı kırılırsa, 1.855-1.840 dolar desteği hedef olabilir. Yükselişin devamı halinde, geçen yıl mayıs ayında görülen 1.922 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. (Onsta haftalık ortalama 1.879 dolar civarına bulunuyor. 'Boğa piyasası'nın devamı için bu seviyenin de üzerinde tutunmak önemli...)

750-810 yatay bandı yukarı yönlü kırıldı. 'Ons'a daha bağımlı hareketler yaşanacak. Muhtemel geri çekilmelerde ilk destek noktası, 5 günlük hareketli ortalamaların da geçtiği 821 TL seviyesi... Ana çerçevede ise yukarı kırılan bandın dışında, yani 810 TL'nin üzerinde "kalıcı olabilmek" önemli gibi görünüyor. (Dolarda yaşanabilecek muhtemel hareketlerin gram tarafına da ekstradan yansıyacağı unutulmamalı.)

ÖMER FARUK BİNGÖL