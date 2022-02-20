5.5 milyon öğrenci kredi borcunu ödeyemedi, 400 bini icralık oldu

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenim kredisi alan ve borçlarını ödeyemeyen üniversite öğrencisi sayısı 5.5 milyon, icralık olanların sayısı da 400 bin oldu. Üniversite öğrencileri yıllarca süren borç ödemeleri ve icra korkusu nedeniyle kredi almaktan vazgeçiyor. Üniversite öğrencilerinin KYK'dan aldıkları öğrenim kredisine yüzde 100'den fazla faiz uygulanıyor. Dört yıl boyunca 20 bin lira kredi alan bir öğrenci mezun olunca bu parayı 48 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 Yılı Performans Programı, kredi alan öğrenci sayısının düştüğünü ortaya koydu.

YÜZDE 11 AZALDI

2018 yılında 1 milyon 171 bin, 2019'da 1 milyon 190 bin, 2020'de 1 milyon 172 bin öğrenci kredi aldı. 2021'de ise bu sayı 1 milyon 32'ye düştü. Kredi alan öğrenci sayısı yüzde 11 azaldı. Türkiye'de 8 milyon 240 bin 997 yükseköğretim kurumu öğrencisi bulunuyor. Bakanlık 2022'de kredi alacak öğrenci sayısına ilişkin tahminini de düşük tuttu. 2022'de 1 milyon 80 bin öğrencinin kredi alacağı öngörüldü. Burs alan öğrenci sayısı ise 2018'de 451 bin 751, 2019'da 402 bin 820 2020'de 414 bin 282, 2021'de 449 bin 355 oldu. 2022'de ise 453 bin öğrenciye burs verilmesi planlandı. Geri ödemeli KYK kredisi almak zorunda kalan öğrenciler ise mezuniyetlerinden sonra da borçla yaşıyor. İYİ Parti'li Musavat Dervişoğlu, "217 bin öğrencinin maaşına haciz uygulandı" dedi.

DENİZ AYHAN