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Elektriğe indirim mi geliyor? AK Partili Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağı çekilmesi, böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı, enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 09:15
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Kilis kent merkezindeki tarihi binada hizmet veren Canpolat Paşa Gençlik Merkezindeki "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliğine katılan Kurtulmuş, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkelerin en büyük gücünün gençliği olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "Bir ülkenin gücü ne ekonomisidir, ne topu tüfeğidir, ne yüksek teknolojileridir, ne dünya ölçeğindeki yeridir. Bunların hepsi çok güzel, olmak durumunda, bunların hepsini önemsiyoruz ama bir milletin en büyük gücü, inanmış, hedefleri olan, istikbale doğru ufku olan, kendisini iyi yetiştirmiş, idealist bir gençliğe sahip olmasıdır. Dolayısıyla güçlü bir gençlik kitlesine sahip olan milletlerin sırtı yere gelmez. Bu açıdan biz Türkiye'de en önemli yatırımımızın da gençlere yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Türkiye'nin birçok yerinde gençlerimizin kendilerini ileriye hazırlaması için eldeki imkanların hepsi seferber edilmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi bundan sonraki süreçte de güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin ekonomisiyle, bilimiyle, sanatıyla, eğitimiyle, yüksek teknolojisiyle, kentleriyle, tarımıyla, güçlü, büyük Türkiye olmaktan başka şansı yok. Bunun için hep beraber daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Dünya görüşümüz ne olursa olsun, fikriyatımız ne olursa olsun hepimizin ortak noktası Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki siyasi faaliyetlerle belirli bir yere geldiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Türkiye, bugün dünyada her alanda adından söz ettiren ülke halindedir. Teknolojisiyle, sanayisiyle, uluslararası ilişkilerdeki etkin rolüyle, çevresinde güç sahibi olan bir ülke olmasıyla, İHA-SİHA'larıyla, yerli otomobili üreten, uçak motoru yapabilen bir ülke olmasıyla, üniversiteleriyle, eğitimiyle Türkiye önemli bir ülke haline geliyor." dedi.

Gençlere seslenen Kurtulmuş, "Görev de söz sırası da etkin olma sırası da siz gençlerdedir. Gençlerimiz olarak hayatın her alanını dolduracak ve her alanda Allah'ın izniyle önünüzde açılan kapıları en güzel şekilde değerlendireceksiniz." ifadelerini kullandı.

- Elektrik faturaları

Bir gencin elektrik faturalarına ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma yaptığını ifade ederek, sözlerini sürdürdü:

"Enerji Bakanı, enerji fiyatlarını aşağı çekecek yeni bir adım atılabilir. Mesela 'yüzde 25'e kadar bir ucuzlatma söz konusu olabilir görüşünü' dile getirdi. Yine biliyorsunuz önce 150 kilovat saat olan ilk baz tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarıldı. Belki bu önümüzdeki günlerde daha yukarıya çıkabilir. Aylık tüketim olarak, Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat/saat olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalar yapılıyor. İnşallah elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağı çekilmesi, böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı, enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır. Enerji Bakanlığımız hakikaten çok hummalı bir şekilde çalışma yapıyor. Bunun altından da inşallah kalkacaktır."

- "Özel sektör kar marjlarını bir miktar da olsa azaltmalı..."

Kurtulmuş, enflasyonla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Amerika gibi, Almanya gibi ülkeler neredeyse unutmuşlardı, şimdi önemli oranlarda bir enflasyonla karşı karşıyalar. Biz mümkün olduğu kadar hayat pahalılığına, yani enflasyona karşı da vatandaşı ezdirmeyecek tedbirleri alarak yolumuza devam ediyoruz. Elektrikte de inşallah fiyatlar aşağı doğru çekilecek. Bir hayat pahalılığı, bir enflasyon var ama bu enflasyonun altında vatandaşı ezdirmeyeceğiz. Bunun için hangi tedbirleri almak gerekiyorsa bu tedbirleri alıyoruz. 'KDV'den vazgeçtim' demek 'Devlet bütçesinin bir kısmını vatandaşın lehine kullandım' demektir. Yani bir gelirden vazgeçiyorsunuz. Nasıl böyle bir şey söz konusu ise aynı şekilde özel sektör de hem kar marjlarını bir miktar da olsa azaltmalı, hem de aşırı fiyat artışlarının önüne geçecek adımları atması beklentimizdir. Hep beraber uğraşacağız. İnşallah en kısa zamanda enflasyonun bu baskısı vatandaşımızın üstünden kalkacak."

- "Bölgenin amiral gemisi Türkiye..."

Suriye'de küresel güçlerin oynadığı oyunun farkında olduklarını ve bu oyunu Türkiye'nin bozduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu bölgede emelleri olan ülkelerin esas amacı buradaki insanların bir kısmını öne çıkarıp diğerlerini ötelemek değildir. Yemin ederek söylerim ki PYD'ye silah verenler, oradaki Kürt kardeşlerimizi Araplara ya da Türklere göre daha çok sevdikleri için değil, onları günahları kadar sevdikleri için değil, bu bölgenin karışması için terör örgütlerine silah vermektedirler. Dolayısıyla bizi, bu oyunu gören bir milletin çocukları olarak daha fazla dağıtmaya çalışabilirler, biz daha fazla birleşmeyi, daha fazla kardeşliği, daha fazla dayanışmayı, daha fazla işbirliğini inşallah kendimize hedef alacağız. Ve bu bölgenin amiral gemisi olan Türkiye'nin evlatları olarak, inşallah bölgenin sulh ve selamet içerisinde olmasını, esenlik yurdu haline gelmesini sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Suriye'de Türkiye'nin emniyet sağladığı bölgelerde huzur içinde yaşayan insanlar olduğunu belirterek, hem oranın ticaretinin arttırılması, hem de oradaki ticaretin güçlenmesi için sınır kapılarının yeniden açılmasının son derece doğru olduğuna inandığını kaydetti.

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Programa AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan da katıldı.

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