Koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, bir hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralıkta, İbrahim Genç (53) 4 Aralıkta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

AİLENİN 25 ÜYESİ AŞILANDI

Altı ayda sekiz ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse corona virüse yakalanmadı.

HASTALIK AĞIR SEYREDİYOR

Genç ailesinin corona virüsü kabusu yeniden ortaya çıktı. Ailenin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Babası, ağabeyi, iki halası ve dört kuzenini kaybeden, evli ve bir çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, üç aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu ağır olan kadının yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN

Üç kardeşi, iki baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), büyük bir sınav verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

- Sekiz yakınımızı kaybettik. Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Aileden geriye beş kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Biz aşılarımızı olduk, her şey bitti diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Aşılarımız mı bize fayda etmedi? Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın.