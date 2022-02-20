Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü
Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti, annesinin tedavisi sürüyor.
18 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesi, Müftü Solakzade Mahallesi'nde
bir apartmanın 1'inci katında Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya
başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu. Bu sırada
odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. Anne ile oğlu ateşlenen
tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma
Hastanesi'ne kaldırdı. Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi
sürüyor.
Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde
olayın kaza ile olduğunu söylediği belirtildi. Bu arada Yahya Ağdaş'ın cenazesi,
öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.