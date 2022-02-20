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Ambulans şoförleri paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu

Ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, 'Geç geldi dediğiniz ambulanslar trafikte nasıl manevralarla vakaya gidiyor' diyerek bir video paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu. Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kez izlenen videonun altında sıkı bir ileri sürüş eğitimi var.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Şubat 2022 12:43
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İstanbul trafiğinde araç kullanmak yeterince zorken, içinde bazen ölüm kalım savaşı verilen bir ambulansı kullanarak "dakikalar" içinde hastaneye ulaşmak, çok daha büyük bir efor ve beceri gerektiriyor.

Aynı zamanda paramedik (ambulans ve acil bakım teknikeri) olan 112 ambulans sürücüleri, bu çetrefil trafikte vakalara güvenle ve tam zamanında yetişebilmek için zorlu sürüş eğitimlerinden geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlardan sürekli duydukları "ambulans geç geldi" serzenişi üzerine, İstanbul trafiğinde nasıl manevralar yaparak vakalara gittiklerini anlatmak için ambulans içinden görüntüler paylaşan Paramedik Sürücü Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin'in sosyal medyaya koydukları video izlenme rekorları kırdı.

Sadece Türkiye değil, dünya medyasında da geniş yer tutan görüntüler, yüz milyonlarca kişi tarafından izlendi. O görüntülerin arkasındaki zorlu ileri sürüş eğitimlerini ise Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Duman ve Güntekin, DHA'ya yaptıkları açıklamada, bu kadar ses getireceğini düşünmediklerini ve görüntülerin 400 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini söyledi.

"EĞİTİM SONUNDA ZORLU BİR SINAV VAR, 85 VE ÜZERİ ALANLAR KAZANIYOR"

İzlenme rekorları kıran o görüntülerin arkasında ise sıkı bir ileri sürüş eğitimi ve İstanbul trafiğinde, trafik kurallarını da ihlal etmeden, zamanla yarışın yer aldığı müthiş bir tecrübe yatıyor. İstanbul Avrupa Yakası 112 Ambulans Servisi Eğitim Genel Koordinatörü Şener Güler, ambulans sürücülerine 5 gün boyunca verilen ileri sürüş tekniklerinin detaylarını anlattı.

27 yıllık meslek hayatında 25 yıldır eğitici olarak görev yaptığını söyleyen Güler, "Ambulans sürücü eğitiminde 5 ayrı modülümüz var. Erişkin ve çocuk ileri kardiyak yaşam desteği, neonatal yani yeni doğan ileri kardiyak yaşam desteği ve travmaya yönelik ileri kardiyak yaşam desteği modül eğitimimiz var.

Aynı zamanda tüm personellerimizin almak zorunda olduğu güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimimiz de var. Ekiplerimiz bu modüllerimizin çoğunu 3 yılda bir, güvenli ambulans sürüş teknikleri ile ilgili olan eğitimimizi ise 5 yılda bir tekrarlamak zorunda.

Modül eğitimimizi 5 gün içerisinde yapıyoruz. İlk günümüz teorik eğitimle geçiyor. Hem ofansif hem de ileri sürüş ile ilgili teknik bilgiler verdikten sonra 3 günlük sürede de beceri anlamındaki eğitime tabi tutuyoruz, son günümüz de çetin bir sınavla geçiyor. Her birinden 85 puan alabilen arkadaşlarımızı bir de hem bölgedeki adresleri hem de hastanelerin konumlarını çok iyi öğrenebilmesi için tecrübeli ekiplerle 'refakat' adı altında birkaç kez 24 saatlik nöbet tutuyor. Ondan sonra bu arkadaşlarımız sahaya sürüyoruz" dedi.

"TRAFİK KURALLARINA UYMAK ZORUNDA OLAN RALLİ PİLOTU GİBİYİZ"

Özellikle İstanbul gibi bir metropolde bir ambulans sürücüsünün bir ralli pilotu kadar profesyonel ve dikkatli, aynı zamanda şehir içi trafik kurallarına da uymak zorunda olduğu için güvenli araç kullanmak zorunda olduklarına dikkat çeken Güler, sözlerini şöyle noktaladı: "Çünkü şehir içi trafik kuralları, biz ambulanslara ayrıcalık tanımıyor.

Karşı taraf yol verdiği sürece geçiş üstünlüğümüzü kullanabiliyoruz. Bizim belli aralıklarla uluslararası medikal ralli yarışmalarımız var. Ben bu yarışmalarda 3 yıl arka arkaya dünya ralli şampiyonu almış birisi olarak söyleyebilirim ki bizim sürücülerimiz, tüm sağlık ekiplerimiz, yurt yurtdışındaki meslektaşlarından çok daha iyi."

"O GÖRÜNTÜLER BİZİM GÜNLÜK RUTİNİMİZ"

Sosyal medyada izlenme rekorları kıran görüntüleri kaydeden 112 Ambulanslarında Paramedik Sürücü olan Abdülsamet Duman (sağdaki), bu görüntülerin günlük rutinleri olduğunu vurgulayarak "Çünkü biz vakaya hemen ulaşabilmek için gerçekten çok yüksek efor harcıyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli.

Bu görüntüleri kaydederken de almış olduğumuz ileri sürüş eğitimlerini trafikte nasıl kullandığımızı göstermek de istedik. Bu da vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Yaptığımız manevralar ve hareketler çok ilgi gördü. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında 400 milyondan fazla görüntüleme aldı. Tüm dünya basını şu anda Türk ambulans sürücülerinin bu yeteneklerini konuşuyor diyebilirim" dedi.

"YABANCI MESLEKTAŞLARIMIZ GELİP EĞİTİMLERİMİZİ GÖRMEK İSTEDİ"

112 Ambulans Servisi'nde Paramedik Sürücü olarak görev yapan Necmettin Güntekin ise şunları söyledi: "Vakaya geç kaldığımızı söylüyorlar ama bizim bütün vaka çıkışlarımız, olay yerine varışımız hepsi kayıt altında. Hızlı, kontrollü bir şekilde gitmek zorundayız.

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Çok seri manevralar yapmak zorunda kalıyoruz. Biz de bu durumu en azından vatandaşlarımızın görmesi için böyle bir video çektik. Vakalara ne şartlarda gittiğimizi göstermek adına. Sürücülerimiz bize yol verdiği kadar biz hızlıyız. Bizim asıl amacımız vakaya hızlı ulaşabilmek. Bu görüntülerden sonra uluslararası medyadan sürekli mesajlar aldık, sosyal medya hesaplarımız üzerinden tebrik mesajları geldi.

Hatta Belçika'dan ve Kanada'dan paramedik meslektaşlarımız, bize gelip incelemek istediklerini söyledi. Bu zor şartlar altında, bu yoğun trafikte nasıl bu kadar efor sarf edebiliyorsunuz, nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsunuz, aldığınız eğitimleri olay yerinde, kendi bulunduğunuz bölgede incelemek istiyoruz dediler."

"HER AMBULANS EN GEÇ 8 DAKİKADA VAKAYA ULAŞMAK ZORUNDA"

İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı ve Eğitim Birimi Sorumlusu Dr. Mevlüde Yıldız da güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimini her yeni başlayan personelin almak zorunda olduğunu söyleyerek "5 yılda bir revize ediyoruz bu eğitimleri.

İstanbul'da her 50 bin nüfusa bir ambulans olacak şekilde, ambulans noktalarımızı konumlandırıyoruz. Ama turistik ve riskli bölgelerde, ambulans nokta sayılarımız artabiliyor. Ambulanslarımızın en uzak noktadaki vakaya bile en geç 8 dakika içerisinde intikal edebilecek şekilde ayarlandığı, homojen bir dağılım gösteriyor istasyonlarımız" dedi.

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