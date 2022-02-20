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Vasiyeti yerine getiren aileye Afrika'dan 3. gelin geldi

Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen Denizlili genç esnaf, 2 yıl sonra baldızını şimdi de gelinin arkadaşını kente gelin olarak getirdi. Vasiyeti yerine getiren ağabey, arkadaş ve son olarak kardeşle evlenen Afrikalı gelinler, renkli görüntüler oluşan nikahta "Biz çok mutluyuz" mesajını verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 15:28
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Vasiyeti yerine getiren aileye Afrika'dan 3. gelin geldi

Denizlili iş adamı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili'nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye'den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu. Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti. Baba Kara vefatından önce hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla oğlunun evlenmesini vasiyet etmiş. Murat Kara daha sonra 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao'yu Türkiye'ye getirerek evlendi.

Afrikalı Zeynep 2021 yılında ablası Meryem'i evlendirdi

Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao'nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue'da Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli'ye getirdi. 2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue'ya Türkiye'de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

Afrikalı Zeynep 2021 yılında ablası Meryem'i evlendirdi

Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao'nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue'da Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli'ye getirdi. 2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue'ya Türkiye'de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

Afrikalı gelinlerde önce kardeşi, ablası ve şimdi de arkadaşlarını evlendirdiler

Babalarının vasiyetini yerine getiren Murat Kara'nın ardından kardeşi Ali Kara'da iş için gittiği Fildişi Sahili'nde yengesi Zeynep Vanessa Koudiao'nun arkadaşı Ninna İnes Gbe ile tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı veren çift Türkiye'ye dönmek üzere hazırlık yaptı. Aile diğer gelinlere seçtiği Türk isimlerinden sonra Ninna İnes Gbe'ye ise 'Leyla' adını verdi. Nikah işlemleri için başvuruda bulunan çift Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi Nikah Salonunda Ali Kara ile Leyla Ninna İnes Gbe dünya evine girerek imzalarını attı.

"Mutlu mesut nice senelere gideriz"

Dünya evine giren çift nikah törenin ardından mutluluklarını dile getirdi. Damat Ali Kara, "Çok mutluyuz, birbirimizi sevdik, gönül verdik. Allah tamamını erdirsin, bir yastığa baş koyduk. İnşallah böyle mutlu mesut nice senelere gideriz" dedi. Gelin Leyla Ninna İnes Gbe Kara ise, "Şuanda farklı duygular içerisindeyim ama zamanla her şey yoluna girecek. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"Biz çok mutluyuz"

Damadın kardeşi Murat Kara, "2,5 yıl oldu evleneli, şuanda çok mutluyuz. Ömür boyu inşallah devam edecek. Şimdi 3'üncüyü getirdik darısı bizim oğlanın başına" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl Zeynep'in kardeşi Meryem ile evlenen İlhan Bat, "Bende bir yıllık evliyim, Ali arkadaşımız mutlu mesut olsun. Güzel bir gün, mutlu bir gün biz çok mutluyuz. Mutluluklar diliyorum" dedi. Türkiye'ye Kara ailesine ilk gelin olarak gelen Zeynep Vanessa Koudiao, "3 yıl oldu, sonra arkamdan ablamla benim Meryem ablam geldi. Şimdi ise benim arkadaşım geldi o da Leyla. Biz çok mutluyuz" diye konuştu.

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