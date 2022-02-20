MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Şubat 2022 15:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Ara, Bul, Yok Et!
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız