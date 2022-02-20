Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Eklenme : 20 Şubat 2022 15:58
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.