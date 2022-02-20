İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde köpek besleme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 17:45
Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde, M.Ş. ile M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. kendi imkanlarıyla M.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.Ş. ile M.Ç, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan köpek besleme yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız