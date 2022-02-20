Meclis yoğun bir haftaya başlayacak

Uluslararası anlaşmalar, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören komisyon raporu, seçim yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya başlıyor.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı ile ilgili süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta karma komisyonda Güzel adına HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki savunma yaptı. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verdi. Güzel hakkındaki raporun bu hafta Meclis Genel Kurul'un gündemine alınması bekleniyor. Genel Kurul'da oylamaya kaltılan vekillerin salt çoğunlunun evet oyu vermesi halinde Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargılama süreci resmen başlayacak.

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasasında artık sona gelindi. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e getirilebileceği belirtiliyor. Söz konusu teklif ile seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Vekil transferini zorlaştırılacak. Yeni yasada ittifak içi baraj, daraltılmış bölge gibi konularda da herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Haftalık çalışmasına 22 Şubat salı günü başlayacak Genel Kurul'da, Türkiye ile birçok ülke çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.