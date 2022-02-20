Isparta'da "ticarethane ve tarımsal sulama" elektrik fatura ödemelerine ek süre

CK Enerji'den yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrasında ev abonelerine fatura tahsilatı için 30 günlük ek süre verildiği hatırlatıldı.

Ek sürenin ticarethane ve tarımsal sulama abonelerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Normal koşullarda 45 günde yağacak karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükünün yarattığı ağır hasara karşı bölgede görev yapan elektrik dağıtım şirketi, kamu ve özel sektörün de desteği ile yoğun bir mücadele vererek, kesintileri gidermiştir. CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak bu dönemde gece gündüz demeden sahada görev yapan dağıtım şirketinin çalışanlarına, Enerji Bakanlığı başta olmak üzere bu süreçte bölgenin yanında yer alan tüm kurumlara teşekkür etmek isteriz. Bu zorlu süreçte bölgede perakende elektrik hizmeti veren şirket olarak biz de elektrik faturaları ödemelerinde abonelere ek süre vererek destek vermeye çalışıyoruz."



