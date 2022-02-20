Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Denizlerde kuvvetli bir rüzgar yok. Çoğunlukla orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık bölgede en yüksek 17-18 derecelerde. Yağışın salı günü de devam etmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi de sağanak yağışlı. Sıcaklık İzmir'de 19, Muğla'da 14 derece ölçülüyor. Salı ve çarşamba günü de yağışlar devam ediyor.

Akdeniz Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemde sağanak yağışlı. Sıcaklık bu dönemde 18-19 derecelerde salınıyor.

İç Anadolu Bölgesinde sis etkili. Eskişehir dolaylarında ise yağmur etkili. Salı günü ise bu yağışın etki alanını genişleterek bölge geneline yayılması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinin batı kesimleri yağmurlu. Bölgenin kalanında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık Bolu'da 11, Samsun ve Trabzon'da 13 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde bulutlar yoğunlaşıyor. Kalan kesimlerde ise hava az bulutlu. Sıcaklık Malatya'da 13, Kars ve Erzurum'da 5 derece. Bölgenin yüksek ve eğimli yerlerinde çığ riskine karşı tedbirli olunmalı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık Gaziantep ve Diyarbakır'da 16, Şanlıurfa'da 19 derece ölçülüyor.