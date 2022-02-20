Polislerin, mazeret tayin sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Şubat 2022 19:52
Memurlar.net'te geçen hafta başında yer alan haberde, polis memurlarının mazeret tayin sonuçlarının açıklanmadığına yer verilmişti.
Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk bölümü 18 Şubat 2022 tarihi itibariyle açıklandı
Çok sayıda polis memurunun atamaları, mazeretleri doğrultusunda yapıldı.
Atama talepleri karşılanmayan polisler için, personel bilgi sisteminde "talebiniz değerlendiriliyor" veya "mazeret ataması döneminde değerlendirilecektir" şeklinde uyarı yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız