Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 20:29
Türkiye'nin 20 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 440 bin 183 Covid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Koca "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız