Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Şubat 2022 20:34
Karahıdırlı Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçinin 5 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi bölgeye gitti.
Ekipler, 2 saat süren çalışmaların ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.
Kurtarılan keçi hayvan sahibi Mahir Kavrak'a teslim edildi.
Kavrak, ekiplere teşekkür etti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız